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  • Форвард «Торпедо» Абрамов о 4:5 от «Северстали»: «Подвела дисциплина, много удалений было. Прогресс придет, уверен» 
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Форвард «Торпедо» Абрамов о 4:5 от «Северстали»: «Подвела дисциплина, много удалений было. Прогресс придет, уверен» 

Михаил Абрамов оценил поражение «Торпедо» от «Северстали» (4:5).

«Игра в целом была скомканной, где-то нас подвела дисциплина, много удалений у нас было. Хорошо, что сравняли, сделали 4:4, но в конце пропустили пятый гол, было тяжело отыграться.

Восемь минут штрафа в первом периоде? Конечно, все обращаем внимание на удаления, знаем, что дисциплина очень важна. Но это хоккей. Посмотрим матч, сделаем работу над ошибками.

Сейчас только начало сезона, само собой, каждая игра важна. Прогресс придет, я уверен, и небольшой есть. Да, мы уступаем, но мы отыгрываемся», – сказал нападающий «Торпедо».

После 7 матчей Фонбет Чемпионата КХЛ «Торпедо» с 5 очками занимает на Западе 8-е место.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт КХЛ
logoСеверсталь
logoТорпедо
logoКХЛ
logoМихаил Абрамов
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