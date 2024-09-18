Ларионов после 4:5 с «Северсталью»: «Весь месяц «Торпедо» играет на выезде, дайте хотя бы дыхание перевести. Большое число удалений влияет на моральное состояние»
Это третье подряд поражение нижегородской команды в Фонбет Чемпионате КХЛ.
В начале послематчевой пресс-конференции главный тренер нижегородской команды отказался отвечать на вопросы журналистов по видеосвязи, заявив: «На вопросы по Zoom не отвечаю. Не знаю, с кем разговариваю. Люди должны быть здесь. Это не пандемия, когда люди не могут прийти».
– Хочу поздравить обе команды с хорошей игрой. Хороший матч, много голов. К сожалению, одна команды выигрывает, другая команда проигрывает, поэтому… Обидно пропускать гол в конце матча.
Это часть игры, и мы должны быть внимательнее в концовках. Так же, как и в начале, когда мы получаем удаление. Здесь надо разобраться без паники.
Тяжелая серия игр закончилась сегодня. Есть пару дней для того, чтобы восстановиться. Через пару дней игра дома. Надо быть готовыми к следующей игре.
– Что в игре команды можно было бы изменить, чтобы результат был лучше?
– Меньше ошибаться. Мы очень часто дарим соперникам те моменты, которые они не заслуживают. Мы сами привозим голы. Это продолжается уже три или четыре игры. Здесь нужен фокус, нужна ответственность в каждом матче, в каждом отрезке. Только в этом мы должны поменять какие-то вещи.
– Восемь минут штрафа в первом периоде. Считаете ли вы это проблемой?
Всегда непросто играть игру, если ты практически половину периода играешь в меньшинстве. Одни ребята играют, другие сидят – это сбивает ритм. Это непозволительно. Большое количество удалений, естественно, влияет на действия команды, на моральное состояние.
– Будут ли изменения в составе на домашнюю серию?
– У нас нет домашней серии. У нас всего лишь одна игра. Потом выездная серия еще на четыре игры. Мы весь месяц играем практически на выезде. Сейчас мы не можем говорить, что будет и как.
Дайте нам хотя бы перевести дыхание. Мы заканчиваем эту четырехматчевую серию через день. Так что делать какие-то выводы пока рановато, – сказал главный тренер «Торпедо».
Журналист Лысенков об отказе Ларионова общаться по Zoom: «В зале был 1 журналист, в Zoom – 2. Череповец – не Чикаго, где пул корреспондентов на каждом матче»
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий