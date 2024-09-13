Хедман о возможной роли капитана «Тампы»: «Для меня ровным счетом ничего не изменится. Но это особая привилегия»
Виктор Хедман высказался о своем возможном назначении капитаном «Тампы».
В межсезонье «Лайтнинг» покинул форвард Стивен Стэмкос, носивший капитанскую нашивку с 2014 года.
После его ухода 33-летний шведский защитник стал игроком с самым большим сроком пребывания в команде. Он выступает за «Тампу» с 2009 года.
«Будет на моем свитере литера «С» или «А» – для меня ровным счетом ничего не изменится. Но быть капитаном команды НХЛ – это особая привилегия. Пока что я об этом не беспокоюсь», – сказал Хедман.
Хедман об уходе Стэмкоса: «Стивен – лучший, кто когда-либо носил свитер «Тампы». Будет необычно заходить в раздевалку и не видеть его»
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Sportsnet
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