Хедман о возможной роли капитана «Тампы»: «Для меня ровным счетом ничего не изменится. Но это особая привилегия»

Виктор Хедман высказался о своем возможном назначении капитаном «Тампы».

В межсезонье «Лайтнинг» покинул форвард Стивен Стэмкос , носивший капитанскую нашивку с 2014 года.

После его ухода 33-летний шведский защитник стал игроком с самым большим сроком пребывания в команде. Он выступает за «Тампу » с 2009 года.

«Будет на моем свитере литера «С» или «А» – для меня ровным счетом ничего не изменится. Но быть капитаном команды НХЛ – это особая привилегия. Пока что я об этом не беспокоюсь», – сказал Хедман .

Хедман об уходе Стэмкоса: «Стивен – лучший, кто когда-либо носил свитер «Тампы». Будет необычно заходить в раздевалку и не видеть его»