Панин о Кузьмине: «Глеб записал в командный чат голосовое сообщение с благодарностью за поддержку – это уже радует. Надеемся, вернется в строй скоро»

Григорий Панин надеется, что Глеб Кузьмин восстановится как можно скорее.

«Салават Юлаев » обыграл «Авангард » (4:2) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. Во втором периоде нападающий уфимцев Глеб Кузьмин врезался головой в борт после столкновения с защитником соперника Дарреном Дитцем. Кузьмина увезли с площадки на носилках и доставили в больницу.

– Как в команде переживают ситуацию с Кузьминым?

– Конечно, мы все переживаем за Глеба. Желаем ему скорейшего выздоровления. Клуб и Республика [Башкортостан] все делают для этого. Надеемся на то, что Кузьмин как можно скорее вернется в строй.

Поддерживаем его всей командой. Сегодня Кузьмин записал в командный чат голосовое сообщение с благодарностью за поддержку. Это уже радует, – сказал капитан «Салавата Юлаева».

Страшное падение игрока «Салавата»: влетел головой в борт и попал в больницу