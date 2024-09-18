Панин о Кузьмине: «Глеб записал в командный чат голосовое сообщение с благодарностью за поддержку – это уже радует. Надеемся, вернется в строй скоро»
«Салават Юлаев» обыграл «Авангард» (4:2) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. Во втором периоде нападающий уфимцев Глеб Кузьмин врезался головой в борт после столкновения с защитником соперника Дарреном Дитцем. Кузьмина увезли с площадки на носилках и доставили в больницу.
– Как в команде переживают ситуацию с Кузьминым?
– Конечно, мы все переживаем за Глеба. Желаем ему скорейшего выздоровления. Клуб и Республика [Башкортостан] все делают для этого. Надеемся на то, что Кузьмин как можно скорее вернется в строй.
Поддерживаем его всей командой. Сегодня Кузьмин записал в командный чат голосовое сообщение с благодарностью за поддержку. Это уже радует, – сказал капитан «Салавата Юлаева».
Страшное падение игрока «Салавата»: влетел головой в борт и попал в больницу
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