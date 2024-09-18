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  • Ротенберг о Беглове: «Поздравляю с победой на выборах губернатора Петербурга. Под его руководством город становится комфортным и современным, вместе мы строим мегаполис XXI века»
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Ротенберг о Беглове: «Поздравляю с победой на выборах губернатора Петербурга. Под его руководством город становится комфортным и современным, вместе мы строим мегаполис XXI века»

Роман Ротенберг поздравил Александра Беглова с победой на выборах.

Сегодня в Мариинском дворце состоялась официальная церемония вступления в должность губернатора Санкт‑Петербурга. 

«Был рад побывать на церемонии вступления в должность губернатора Санкт-Петербурга и лично поздравить Александра Дмитриевича Беглова с победой на выборах.

Убедительный результат выборов – лучшая демонстрация того, как жители города относятся к работе губернатора. Под руководством Беглова наш город обновляется, развивается и становится все более комфортным и современным.

Как подчеркнул на церемонии Александр Дмитриевич, мы все вместе строим мегаполис XXI века. Петербург – одна из главных столиц мировой культуры, важное туристическое направление.

С Бегловым наш город движется вперед в будущее, и впереди у нас только успехи и победы. Желаю Александру Дмитриевичу воплотить в жизнь все намеченные им планы, а мы будем помогать ему во всех начинаниях!» – написал главный тренер СКА и первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг.

Фото: t.me/rotenberg81

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал Романа Ротенберга
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Политика
Александр Беглов
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