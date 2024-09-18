Плющев о Серебрякове в СКА: «Сначала приглашают игрока, потом разочаровываются в нем. Это не особо хорошо. Вратарь должен чувствовать доверие тренера»

Владимир Плющев высказался о ситуации с вратарями в СКА.

– Почему СКА, переполненный звездами, пока ищет себя, а не доминирует в Западной конференции, как ждали в Петербурге?

– Приглашение большого количества звезд – это еще не звездная команда. Команда делается тренерским штабом, команда определяется той психологией, которую ей задает тренерский штаб, технико-тактическая работа, стратегия команды.

Очень большое количество новых игроков, которых надо подвести к общему знаменателю. Пока не все удалось сделать.

– Говорят, там снова недовольны вратарем, и теперь уже Серебряков не так мил Роману Борисовичу. Это уже становится анекдотом. Что происходит?

– Вы сами ответили. Сначала приглашают игрока, потом разочаровываются в нем. Это не особо хорошо. Если вы приглашаете игрока на определенную роль, то ему надо доверять, и тогда он доверие оправдывает.

Чехарда в СКА с вратарями – это уже постоянная дерготня на предсезонке. А это не всегда хорошо, вратарь должен чувствовать доверие тренера. И тогда все будет нормально, даже если временно не показывает хорошую игру, – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.