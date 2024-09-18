«Амур» и Сергей Колесников расторгли контракт по соглашению сторон

Нападающий Сергей Колесников покинул «Амур».

Контракт был расторгнут по соглашению сторон.

В сезоне-2023/24 нападающий Сергей Колесников провел 6 игр за клуб в Фонбет Чемпионате КХЛ и набрал 2 (1+1) очка.

Большую часть сезона он провел в ВХЛ , выступая за красноярский «Сокол », где начал и новый сезон.