«Амур» и Сергей Колесников расторгли контракт по соглашению сторон
Нападающий Сергей Колесников покинул «Амур».
Контракт был расторгнут по соглашению сторон.
В сезоне-2023/24 нападающий Сергей Колесников провел 6 игр за клуб в Фонбет Чемпионате КХЛ и набрал 2 (1+1) очка.
Большую часть сезона он провел в ВХЛ, выступая за красноярский «Сокол», где начал и новый сезон.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал «Амура»
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