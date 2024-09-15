Кравец про 3:2 с «Амуром»: «8 часов летели, лежа на матрасах. Прилетели и сразу на игру. Так ребята себя поживее чувствуют»

Михаил Кравец высказался после победы над «Амуром» (3:2).

«Очень непростая игра, особенно после восьмичасового перелета. Зато понравилось: прилетели, приехали и сразу на игру. Мне кажется, ребята так себя поживее чувствуют. Мы восемь часов летели, лежа на матрасах, ощущение, будто просто ночь в воздухе провел.

Вышел, размялся, побежал. Это проще, чем приезжать в Хабаровск и сначала отдыхать. У Синяткина много сильных сторон. За счет скорости и движения он может усилить нашу игру. Не всегда получается дать хоккеисту сыграть много. Мы ищем сочетания», – сказал главный тренер «Куньлуня».