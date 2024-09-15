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  • «Торонто» одолел «Монреаль» (4:3 Б) в матче новичков. Гребенкин остался без очков и не забил буллит в серии
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«Торонто» одолел «Монреаль» (4:3 Б) в матче новичков. Гребенкин остался без очков и не забил буллит в серии

«Торонто» одолел «Монреаль» (4:3 Б) в матче новичков.

Команды новичков «Канадиенс» и «Лифс» проводят мини-серию из двух матчей в Монреале. 

У «Канадиенс» забили Адам Энгстрем, Тайлер Торп и Оуэн Бек, у «Лифс» – Брэден Кресслер, Фрэйзер Минтен и Истон Коуэн. Автором победного гола в серии буллитов стал Минтен. 

Российский форвард «Лифс» Никита Гребенкин остался без результативных действий, а свой буллит в послематчевой серии не реализовал. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт «Монреаля»
logoМонреаль
logoТоронто
logoНХЛ
Rookie Tournament
logoНикита Гребенкин
Адам Энгстрем
logoОуэн Бек
Истон Коуэн
Фрэйзер Минтен
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