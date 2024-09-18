Андрей Баландин: «У Ротенберга пошел перебор в пиар-кампании. Ему нужно немного успокоиться. СКА и так раскручен, важнее сейчас налаживать игру»

Андрей Баландин высказался о выступлении СКА в сезоне-2024/25.

На данный момент клуб идет на 7-м месте в таблице Запада.

«Во-первых, у команды проблема с вратарем. Неизвестно, когда Никита Серебряков выйдет играть и когда наберет форму.

Во-вторых, СКА очень слабо играет в нападении, есть возможности забить, но 50 на 50. Нет реально голевых моментов, чтобы разорвали соперника и забили, как это и должна делать команда-лидер.

Единственная надежда на Владимира Юрзинова-старшего, он является консультантом СКА. Это наиопытнейший человек, который много работал в сборной, в клубах и за границей.

СКА, конечно, будет прибавлять и побеждать. Будут какие-то перестановки. Самому Роману Ротенбергу неприятно, что команда попала в такую ситуацию. Мне кажется, у него пошел перебор в пиар-кампании. Ему нужно немного успокоиться и подумать, все ли они делают так.

СКА не нужен пиар, клуб и так раскручен, а в Питере люди все равно придут на хоккей. Важнее сейчас налаживать игру команды», – сказал бывший директор «Трактора» Андрей Баландин.