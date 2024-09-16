«Юнисон» одержал первую победу в ВХЛ – над «Нефтяником» (4:1). Лукоянов и Кирилл Петров набрали по 3 очка – 2+1 и 1+2

«Юнисон» одержал первую победу в ВХЛ – над «Нефтяником» (4:1).

«Юнисон-Москва » в воскресенье одержал первую победу в текущем сезоне Olimpbet Чемпионата России – ВХЛ. Она стала первой в истории выступлений клуба в лиге.

35-летний нападающий команды Артем Лукоянов сделал дубль, а также отметился результативной передачей.

Экс-форвард «Ак Барса» набрал первые очки в этом сезоне, а также первые в лиге с 2011 года, когда выступал за «Нефтяник».

Его партнер – 34-летний экс-форвард «Ак Барса» Кирилл Петров – набрал 3 (1+2) очка.

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