Артем Лукоянов: «ВХЛ – более скоростная лига, чем КХЛ. Здесь люди в основном бегают, бьются, толкаются, играют без головы»

Артем Лукоянов поделился впечатлениями от игры в Olimpbet ВХЛ.

Ранее нападающий перешел в «Юнисон » после 13 сезонов в «Ак Барсе».

– Как вам уровень ВХЛ? Вы не играли в этой лиге почти 12 лет.

– Уровень совсем разный, если сравнивать с КХЛ . Здесь люди в основном бегают, бьются, толкаются, играют без головы. Понятно, что есть исключения, но их не так много.

В основном здесь играют за счет ног и физической подготовки. Я бы даже сказал, что ВХЛ – более скоростная лига, чем КХЛ. Дмитрий Вячеславович Квартальнов говорил: «Наводить шугу-пугу». Вот здесь примерно то же самое происходит.

– А если сравнивать с той ВХЛ, в которой вы начинали карьеру?

– Она была другой. Раньше ВХЛ была более возрастная, соответственно, там больше мастеровитых хоккеистов играло. Молодых ребят практически не было или максимум два-три игрока, которые просто калитку открывали.

Сейчас все наоборот: три-четыре взрослых, остальные – молодые. Мне кажется, раньше средний уровень был повыше.

– А в плане быта насколько ВХЛ отличается от КХЛ?

– Тоже совсем разные лиги. Уровень другой, особенно после того, как столько лет я поиграл в «Ак Барсе ». В Казани у меня все было в шоколаде, тут даже говорить нечего.

Но я ничуть не расстраиваюсь, вышел из зоны комфорта. Каждому человеку когда-то придется это сделать. Сейчас я больше сконцентрирован на себе, на помощи клубу, а не на каких-то бытовых условиях. При этом в «Юнисоне» в этом плане все намного выше, чем в других командах лиги, – сказал нападающий «Юнисона» Артем Лукоянов .