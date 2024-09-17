Артем Лукоянов высказался о переходе в клуб Olimpbet ВХЛ.

Нападающий перешел в «Юнисон» после 13 сезонов в «Ак Барсе ».

– Артем, расскажите, как случилась история с вашим приглашением в «Юнисон»?

– Мне позвонил Игорь Горбенко, спросил, не хочу ли я поиграть за «Юнисон». Им нужны были опытные игроки, потому что команда в основном молодая.

Там же ситуация еще произошла, что «Ак Барс» забрал мою форму, в которой я играл в прошлом сезоне, так что летом не мог кататься на льду. Летом я только на земле занимался более-менее. А потом за свой счет форму выкупил, клюшки – тоже. Буквально три-четыре дня покатался, и вот упомянутый звонок.

Горбенко объяснил, что у них новая команда, которая дебютирует в ВХЛ . Игоря Юрьевича я хорошо знаю по работе в «Ак Барсе» и штабу Дмитрия Квартальнова. У них был хороший тренерский штаб в том плане, что после болезней или травм они быстро помогали набирать форму. Знали, как снова набрать кондиции хоккеисту.

К тому же, Игорь Юрьевич сам по себе очень сильный и хороший тренер. Он сказал, что поможет привести меня в порядок. Нужна была помощь с молодыми игроками. Мне сказали, что если наберу форму и будет предложение из КХЛ , то мы пожмем руки и меня спокойно отпустят.

– А что за история с формой, которую у вас забрали?

– Да никакой истории нет. Контракт закончился – «Ак Барс» забрал у меня форму и не отдавал мне ее. Хотя я через некоторых людей просил отдать ее, чтобы мог хотя бы тренироваться, – сказал нападающий «Юнисона » Артем Лукоянов .