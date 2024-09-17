Артем Лукоянов: «Ак Барс» забрал мою форму, так что летом не мог кататься на льду, только на земле занимался. Потом за свой счет ее выкупил, клюшки – тоже»
Нападающий перешел в «Юнисон» после 13 сезонов в «Ак Барсе».
– Артем, расскажите, как случилась история с вашим приглашением в «Юнисон»?
– Мне позвонил Игорь Горбенко, спросил, не хочу ли я поиграть за «Юнисон». Им нужны были опытные игроки, потому что команда в основном молодая.
Там же ситуация еще произошла, что «Ак Барс» забрал мою форму, в которой я играл в прошлом сезоне, так что летом не мог кататься на льду. Летом я только на земле занимался более-менее. А потом за свой счет форму выкупил, клюшки – тоже. Буквально три-четыре дня покатался, и вот упомянутый звонок.
Горбенко объяснил, что у них новая команда, которая дебютирует в ВХЛ. Игоря Юрьевича я хорошо знаю по работе в «Ак Барсе» и штабу Дмитрия Квартальнова. У них был хороший тренерский штаб в том плане, что после болезней или травм они быстро помогали набирать форму. Знали, как снова набрать кондиции хоккеисту.
К тому же, Игорь Юрьевич сам по себе очень сильный и хороший тренер. Он сказал, что поможет привести меня в порядок. Нужна была помощь с молодыми игроками. Мне сказали, что если наберу форму и будет предложение из КХЛ, то мы пожмем руки и меня спокойно отпустят.
– А что за история с формой, которую у вас забрали?
– Да никакой истории нет. Контракт закончился – «Ак Барс» забрал у меня форму и не отдавал мне ее. Хотя я через некоторых людей просил отдать ее, чтобы мог хотя бы тренироваться, – сказал нападающий «Юнисона» Артем Лукоянов.
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