Кудашов об 1:3 с ЦСКА: «Равная игра. Удаления и большинство-меньшинство подвели «Динамо». Мы искали моменты, в обороне не отсиживались»
Алексей Кудашов высказался о поражении «Динамо» от ЦСКА (1:3).
«Я думаю, что была равная игра. Удаления и большинство-меньшинство подвели нас. Мы искали свои моменты, не старались отсиживаться в обороне. Просто когда соперник владеет преимуществом, приходится обороняться.
Моменты Пакетта и Просветова не то чтобы сложные. Виноваты и один, и второй по большому счету. Здесь надо, наверное, мысленно обыгрывать то, что будет делать вратарь. Это не оправдывает, наверное, было нарушение. Стычка – это нормально.
Я не могу сказать, с чем связана у нас заминка на смене, потому что я сам только увидел. Я объявляю, кто выходит, наверное, за минуту до выхода.
Я планировал выход Максима Комтуа на проектную мощность пять игр назад. Вы правильно все видите по его игре, мы как раз думали, как дальше поступать».
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт ЦСКА
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