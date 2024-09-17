Браташ об 1:2 с «Локомотивом»: «Лада» боролась до конца. Вратарей выбираем по ситуации, Трушкова готовили на этот матч – у него в раздевалке висит табличка «Специалист по «Локомотиву»

Олег Браташ высказался о поражении «Лады» от «Локомотива» (1:2).

«Хочу похвалить своих ребят. Они от начала до конца боролись и вкладывались. Как могли, так и сыграли. Мне не в чем их упрекнуть. Первая игра у нас с «Локомотивом » не получилась.

Сегодня – другое дело. Мы боролись до конца. Но вот так сложилось, что одной шайбы не хватило. Бородин вышел во втором периоде вместо Влада Червоненко . Я увидел, что он вносит энергию, поэтому оставил его на третий период.

Трушкова мы специально готовили на этот матч. У него в раздевалке висит табличка «Специалист по «Локомотиву». Вратарей выбираем по ситуации. По следующей игре пока не могу сказать. Подъяпольский у нас первый номер», – сказал главный тренер «Лады».