Браташ об 1:2 с «Локомотивом»: «Лада» боролась до конца. Вратарей выбираем по ситуации, Трушкова готовили на этот матч – у него в раздевалке висит табличка «Специалист по «Локомотиву»
Олег Браташ высказался о поражении «Лады» от «Локомотива» (1:2).
«Хочу похвалить своих ребят. Они от начала до конца боролись и вкладывались. Как могли, так и сыграли. Мне не в чем их упрекнуть. Первая игра у нас с «Локомотивом» не получилась.
Сегодня – другое дело. Мы боролись до конца. Но вот так сложилось, что одной шайбы не хватило. Бородин вышел во втором периоде вместо Влада Червоненко. Я увидел, что он вносит энергию, поэтому оставил его на третий период.
Трушкова мы специально готовили на этот матч. У него в раздевалке висит табличка «Специалист по «Локомотиву». Вратарей выбираем по ситуации. По следующей игре пока не могу сказать. Подъяпольский у нас первый номер», – сказал главный тренер «Лады».
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт КХЛ
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