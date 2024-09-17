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  • Экс-жена Грицюка: «Рассказываешь, что контракт уменьшил ради кубка. А может, чтобы отжать деньги у ребенка? Отменяешь алименты, не платишь ни копейки. Выгнал ребенка в 4 месяца на улицу»
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Экс-жена Грицюка: «Рассказываешь, что контракт уменьшил ради кубка. А может, чтобы отжать деньги у ребенка? Отменяешь алименты, не платишь ни копейки. Выгнал ребенка в 4 месяца на улицу»

Бывшая жена Арсения Грицюка рассказала о конфликте с хоккеистом.

Ранее стало известно, что по условиям нового соглашения зарплата игрока в СКА снизится с 60 до 12 миллионов рублей. Сообщалось, что он попросил об этом на фоне развода с женой Викторией. 

«Если бы ты не сделал такой поступок недавно, вставив мне палки в колеса. Даже не мне, а ребенку. Если бы ты все решил как мужик, и мы сейчас разошлись мирно с концами, я бы молчала дальше.

Я заткнувшись сидела 3 месяца. Хавала говно от «отца года», слушала сплетни, оскорбления. Какая я шалава, меркантильная сука, что у меня крыша течет, а ты такой белый и пушистый. Пришло время открыть на некоторые вещи глаза.

После всего говна, что ты вытворил, я тебе 3 раза предложила закончить все на хорошей и выгодной для тебя ноте, но ты не захотел. 

Ты все отменяешь алименты, не платишь ни копейки ребенку, потребовал отвязать карту от «Детского мира», где я покупаю питание, и ты это прекрасно знаешь. Хочешь повесить на меня долг в 10 миллионов рублей. Забрал все ключи от квартир, говоря всем, что ты мне предлагал в Омске квартиру. Выгнал ребенка в 4 месяца на улицу.

Рассказываешь, что ты такой герой разводишься. А рассказал ли ты, что ты выгнал 4-х месячного ребенка на улицу и дал 2 дня собрать мне вещи? А причина развода, что тебе не готовит жена, которая родила недавно и элементарно невозможно так быстро восстановиться. 

Ты рассказываешь всем, что контракт уменьшил ради кубка? Может, ради того, чтобы отжать деньги у ребенка и не платить алименты?

Ты расскажи, как ты подачку кинул в 100 тысяч, когда выгнал. Мол, сними квартиру за 40 тысяч, а на остальное живи с ребенком. Ты цены видел в стране? Ты по ресторанам ходишь, за неделю больше оставляешь.

Ты в пабликах рассказываешь, что у тебя жена плохая, алчная стерва, ты лучше расскажи, как ты кинул на алименты ребенка. Напомню, что человек получает 5,5 миллионов в месяц. А в августе я сидела полностью без денег. Даже жалкие 25 тысяч не скинул.

Расскажи, какой поступок ты сделал. Подали мы на алименты ребенка как положено. Суд вынес приказ. Так наш любящий и скучающий папаша подал иск на отмену. Сидели мы без денег два месяца.

Ты забираешь деньги не у меня, а у своего ребенка. Тебе пофиг, что нету денег на питание, на одежду, на врачей, на кружок бассейна, на средства личной гигиены», – приводит слова Виктории «ВсеПроСпорт» со ссылкой на ее сторис.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «ВсеПроСпорт»
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деньги
брань
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