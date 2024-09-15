Ротенберг сообщил, что Грицюк не сыграет с «Ладой»: «Арсений, как и вся команда, бьется, не щадит себя. В начале чемпионата нет смысла рисковать здоровьем игроков»

Роман Ротенберг сообщил, что Арсений Грицюк не сыграет с «Ладой» из-за травмы.

«Уважаемые болельщики! Сегодня на лед не сможет выйти Арсений Грицюк , который получил микротравму в прошлой игре.

На этом этапе, в самом начале чемпионата, нет никакого смысла рисковать здоровьем игроков, поэтому мы дадим Сене спокойно восстановиться и будем ждать его полностью готовым в следующих играх.

Арсений, как и вся команда, бьется, не щадит себя, хоккей – суровая мужская игра. Всей командой желаем Сене скорейшего возвращения, сегодня сыграем в том числе и за него.

Увидимся в Ледовом на матче с «Ладой»! Ваш, Роман Ротенберг », – написал главный тренер СКА в телеграм-канале.