Грицюк о Кузнецове: «Увидим настоящего Женю через какое-то время. Против него будут играть вдвое сильнее, нужно с этим смириться»
Арсений Грицюк поделился мнением о первых играх Евгения Кузнецова в КХЛ.
32-летний форвард СКА набрал 1 очко за 4 первых матча регулярного чемпионата.
«Кузнецову нужно время для адаптации. Все понимают, что против Жени будут играть вдвое сильнее, будут прессинговать, действовать жестче. Ему нужно с этим смириться. Думаю, через какое-то время мы увидим настоящего Женю.
Против СКА всегда настраиваются по-особенному. Когда я еще играл в «Авангарде», для нас матчи против СКА были принципиальными. Назову его матчем жизни. Думаю, такое есть у каждого», – сказал нападающий СКА Арсений Грицюк.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «ВсеПроСпорт»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости