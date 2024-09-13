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  • Грицюк о Кузнецове: «Увидим настоящего Женю через какое-то время. Против него будут играть вдвое сильнее, нужно с этим смириться»
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Грицюк о Кузнецове: «Увидим настоящего Женю через какое-то время. Против него будут играть вдвое сильнее, нужно с этим смириться»

Арсений Грицюк поделился мнением о первых играх Евгения Кузнецова в КХЛ.

32-летний форвард СКА набрал 1 очко за 4 первых матча регулярного чемпионата.

«Кузнецову нужно время для адаптации. Все понимают, что против Жени будут играть вдвое сильнее, будут прессинговать, действовать жестче. Ему нужно с этим смириться. Думаю, через какое-то время мы увидим настоящего Женю.

Против СКА всегда настраиваются по-особенному. Когда я еще играл в «Авангарде», для нас матчи против СКА были принципиальными. Назову его матчем жизни. Думаю, такое есть у каждого», – сказал нападающий СКА Арсений Грицюк.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «ВсеПроСпорт»
logoСКА
logoКХЛ
logoЕвгений Кузнецов
logoАрсений Грицюк
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