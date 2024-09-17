ФХР о 39-летии Овечкина: «Поздравляем легенду нашего хоккея с днем рождения. Побед и достижения всех поставленных целей, Александр Великий!»

ФХР поздравила Александра Овечкина с днем рождения.

Сегодня, 17 сентября, капитану «Вашингтона » исполняется 39 лет.

«Александру Овечкину сегодня исполняется 39.

Поздравляем с днем рождения нападающего национальной сборной, трехкратного чемпиона мира, обладателя Кубка Стэнли и настоящую легенду нашего хоккея.

Побед и достижения всех поставленных целей, Александр Великий!» – говорится в сообщении ФХР .