ФХР о 39-летии Овечкина: «Поздравляем легенду нашего хоккея с днем рождения. Побед и достижения всех поставленных целей, Александр Великий!»
ФХР поздравила Александра Овечкина с днем рождения.
Сегодня, 17 сентября, капитану «Вашингтона» исполняется 39 лет.
«Александру Овечкину сегодня исполняется 39.
Поздравляем с днем рождения нападающего национальной сборной, трехкратного чемпиона мира, обладателя Кубка Стэнли и настоящую легенду нашего хоккея.
Побед и достижения всех поставленных целей, Александр Великий!» – говорится в сообщении ФХР.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал ФХР
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