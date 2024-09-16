Фетисов о 7-м месте СКА на Западе: «Паниковать нет смысла, только начало сезона. Ситуацию исправят, опыта у них хватает»
Вячеслав Фетисов высказался о турнирном положении СКА в начале сезона.
В первых пяти матчах армейцы набрали пять очков и расположились на седьмом месте в Западной конференции.
«Опыта у них хватает. Исправят ситуацию. Только начало сезона, паниковать нет смысла», – сказал двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов.
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Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Спорт-Экспресс»
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