Михаил Воробьев о тренировках по дзюдо в СКА: «Перед следующей все уже будут в кимоно. Драки не отрабатывались, была работа над балансом и умением держать удар»

Михаил Воробьев поделился подробностями тренировок СКА по дзюдо.

Ранее армейцы включили в тренерский штаб чемпиона мира по дзюдо Армана Адамяна.

– Да, почти каждые три дня на сборах были тренировки по дзюдо. Довольно такие интенсивные и тяжелые. Но темп хороший. На самом деле, не очень легко. Но в дальнейшем это нам поможет.

– В чем это может помочь? В хоккее есть драки, но все же приемы из дзюдо не идут в ход.

– Акцента на драках не было. Обыкновенные единоборства один на один. Были тренировки, как правильно ставить корпус, как стоять на ногах. Драки не отрабатывались. Была работа над балансом и умением держать удар.

– Кимоно вам выдали уже?

– Я пока не получал. Может, кто-то из ребят получил уже. Но, думаю, перед следующей тренировкой по дзюдо уже все будут в кимоно, – сказал форвард СКА Михаил Воробьев .

Роман Ротенберг: «Во «Флориде» увидели тренировки СКА с дзюдоистами, и у них будет тренер по джиу-джитсу с этого сезона. Мы определяем мировые направления»