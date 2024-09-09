Терещенко о Кулемине в «Оттаве»: «Молодец Коля, я прям порадовался. Пускай пробный контракт, шанс есть. Он пахарь, еще и технически оснащенный»
Алексей Терещенко оценил приглашение Николая Кулемина на просмотр в «Оттаву»
38-летний форвард подписал пробный контракт с «Сенаторс» и приедет в тренировочный лагерь клуба.
Кулемин уехал из НХЛ в 2018 году, после чего отыграл три сезона за «Металлург» и еще три – за «Салават Юлаев».
«Молодец Коля, я прям порадовался. Пускай пробный контракт. Наверное, лет шесть назад он уехал оттуда.
Шанс есть, будем надеяться, что у него получится. Здесь зависит от руководства, что и как они видят, насколько он готов.
Зная Николая, могу сказать, что он пахарь. Еще и технически оснащенный», - сказал трехкратный чемпион мира.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Чемпионат»
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