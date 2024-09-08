Козлов о Кулемине в НХЛ: «Видите, как развили парня? Можем все-таки развивать молодых. «Оттава» хитрее оказалась»

Виктор Козлов оценил возвращение Николая Кулемина в НХЛ

38-летний бывший нападающий «Салавата Юлаева» подписал пробное соглашение с «Оттавой».

Предыдущие шесть сезонов Николай Кулемин провел в КХЛ.

«Оттава » хитрее оказалась. Молодец. Видите, как развили парня? Он ведь сколько не играл там?

Можем все-таки развивать молодых. Если честно, я за Колю рад. Значит, что-то увидели они в нем», – сказал главный тренер «Салавата Юлаева » Виктор Козлов .