Кожевников о «Салавате»: «Полтора звена и старенькая медленная оборона – точная копия «Сибири». После победной серии все пели хвалебные оды и пеняли мне за негативный прогноз»

Александр Кожевников поделился мнением об игре «Салавата Юлаева».

Ранее уфимцы проиграли «Автомобилисту» со счетом 1:6 в матче регулярного чемпионата.

«Уфе после домашней победной серии все спели хвалебные оды, а болельщики из Башкирии начали мне пенять за негативный прогноз перед стартом сезона.

Но, ребята, не спешите! Посмотрел я 1:6 «Салавата » в Екатеринбурге – там у Уфы увидел лишь полтора звена и старенькую медленную оборону.

Точная копия Новосибирска!» – заявил двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников .