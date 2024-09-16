Кожевников о «Салавате»: «Полтора звена и старенькая медленная оборона – точная копия «Сибири». После победной серии все пели хвалебные оды и пеняли мне за негативный прогноз»
Александр Кожевников поделился мнением об игре «Салавата Юлаева».
Ранее уфимцы проиграли «Автомобилисту» со счетом 1:6 в матче регулярного чемпионата.
«Уфе после домашней победной серии все спели хвалебные оды, а болельщики из Башкирии начали мне пенять за негативный прогноз перед стартом сезона.
Но, ребята, не спешите! Посмотрел я 1:6 «Салавата» в Екатеринбурге – там у Уфы увидел лишь полтора звена и старенькую медленную оборону.
Точная копия Новосибирска!» – заявил двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Russia-Hockey
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