Демидов о первом голе за СКА: «Кузнецов просто на блюдечке выдал пас, мне оставалось только попасть. Не наигрывали это»
Иван Демидов высказался о своем первом голе в составе СКА.
Команда под руководством Романа Ротенберга обыграла «Ладу» (4:3 ОТ) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
Форвард СКА Иван Демидов открыл счет в этом матче с передачи Евгения Кузнецова.
– Пас Кузнецова – наигранная комбинация или импровизация?
– У Жени надо спросить. Перед игрой мы не наигрывали это.
– Каково это, когда пас отдает Кузнецов?
– И Рендулич. Очень приятно, что Женя увидел, просто на блюдечке выдал. Мне оставалось только попасть, и то – не с первого раза [попал], – сказал 18-летний нападающий СКА.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
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