Демидов о первом голе за СКА: «Кузнецов просто на блюдечке выдал пас, мне оставалось только попасть. Не наигрывали это»

Иван Демидов высказался о своем первом голе в составе СКА.

Команда под руководством Романа Ротенберга обыграла «Ладу» (4:3 ОТ) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

Форвард СКА Иван Демидов открыл счет в этом матче с передачи Евгения Кузнецова .

– Пас Кузнецова – наигранная комбинация или импровизация?

– У Жени надо спросить. Перед игрой мы не наигрывали это.

– Каково это, когда пас отдает Кузнецов?

– И Рендулич. Очень приятно, что Женя увидел, просто на блюдечке выдал. Мне оставалось только попасть, и то – не с первого раза [попал], – сказал 18-летний нападающий СКА.