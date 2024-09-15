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Демидов о первом голе за СКА: «Кузнецов просто на блюдечке выдал пас, мне оставалось только попасть. Не наигрывали это»

Иван Демидов высказался о своем первом голе в составе СКА.

Команда под руководством Романа Ротенберга обыграла «Ладу» (4:3 ОТ) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. 

Форвард СКА Иван Демидов открыл счет в этом матче с передачи Евгения Кузнецова

– Пас Кузнецова – наигранная комбинация или импровизация?

– У Жени надо спросить. Перед игрой мы не наигрывали это.

– Каково это, когда пас отдает Кузнецов?

– И Рендулич. Очень приятно, что Женя увидел, просто на блюдечке выдал. Мне оставалось только попасть, и то – не с первого раза [попал], – сказал 18-летний нападающий СКА. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
logoЛада
logoСКА
logoЕвгений Кузнецов
logoБорна Рендулич
logoМатч ТВ
logoИван Демидов
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