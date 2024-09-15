Ротенберг о первом голе Демидова за СКА: «Во всем мире показывают – в Индии, Малайзии, Южной Африке, в соцсетях команд Америки, без шуток»
Роман Ротенберг заявил, что гол Ивана Демидова за СКА видели во всем мире.
Петербургский клуб обыграл «Ладу» (4:3 ОТ) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
18-летний форвард СКА Иван Демидов забил дебютный гол в этом матче.
«Гол Ивана [показывают] во всем мире, во всех соцсетях многих команд Северной Америки.
Это пошло по всему миру, даже в Индии, в Малайзии, в Южной Африке в городе Дурбан. Без шуток, это так – это правда», – сказал главный тренер СКА.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
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