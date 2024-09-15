Ротенберг о первом голе Демидова за СКА: «Во всем мире показывают – в Индии, Малайзии, Южной Африке, в соцсетях команд Америки, без шуток»

Роман Ротенберг заявил, что гол Ивана Демидова за СКА видели во всем мире.

Петербургский клуб обыграл «Ладу» (4:3 ОТ) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

18-летний форвард СКА Иван Демидов забил дебютный гол в этом матче.

«Гол Ивана [показывают] во всем мире, во всех соцсетях многих команд Северной Америки.

Это пошло по всему миру, даже в Индии, в Малайзии, в Южной Африке в городе Дурбан. Без шуток, это так – это правда», – сказал главный тренер СКА.