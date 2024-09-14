Карлсон о рекорде Гретцки: «Овечкин забивал по 50 голов за сезон, и все равно казалось, что никогда не приблизится. А теперь мы на пороге достижения. Ови – выдающийся игрок»
Джон Карлсон высказался о погоне Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки.
Капитан «Вашингтона» занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ с 853 заброшенными шайбами, уступая только Гретцки (894).
«Были годы, когда он забивал по 50 голов за сезон, и все равно казалось, что он никогда не подойдет так близко к рекорду. А теперь, оглядываясь назад, думаю, это невероятно – мы находимся на пороге такого достижения.
Ови – действительно выдающийся игрок, и за ним очень увлекательно наблюдать», – сказал защитник «Вашингтона».
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Daily Faceoff
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости