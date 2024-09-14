Карлсон о рекорде Гретцки: «Овечкин забивал по 50 голов за сезон, и все равно казалось, что никогда не приблизится. А теперь мы на пороге достижения. Ови – выдающийся игрок»

Джон Карлсон высказался о погоне Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки.

Капитан «Вашингтона» занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ с 853 заброшенными шайбами, уступая только Гретцки (894).

«Были годы, когда он забивал по 50 голов за сезон, и все равно казалось, что он никогда не подойдет так близко к рекорду. А теперь, оглядываясь назад, думаю, это невероятно – мы находимся на пороге такого достижения.

Ови – действительно выдающийся игрок, и за ним очень увлекательно наблюдать», – сказал защитник «Вашингтона ».