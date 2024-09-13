Кросби о рекорде Гретцки: «То, что делает Овечкин – невероятно. Я благодарен, что могу наблюдать и являюсь частью этой истории»
Сидни Кросби высказался о погоне Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки.
Капитан «Вашингтона» занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ с 853 заброшенными шайбами, уступая только Гретцки (894).
«Очень здорово играть с Овечкиным в одном дивизионе. Рад, что у меня есть возможность наблюдать за тем, как он приближается к рекорду, добраться до которого считалось невозможным.
То, что он делает, невероятно, и я благодарен, что являюсь частью этой истории, – сказал форвард «Питтсбурга» Сидни Кросби.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Daily Faceoff
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