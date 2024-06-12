Генменеджер «Ак Барса» о фармах: «Наш главный клуб в ВХЛ – «Нефтяник». Команда закладывает чемпионские традиции для нашего будущего»

Генменеджер «Ак Барса» заявил, что «Нефтяник» – главный фарм казанцев в ВХЛ.

В минувшем сезоне клуб из стал обладателем Кубка Петрова.

– Уже три сезона мы единственный клуб в лиге, который официально имеет две партнерские команды в ВХЛ – «Барс» и «Нефтяник». Это дает возможность переводить игроков внутри нашей вертикали. В «Барсе» играют в основном молодые игроки системы, которые только перешли из МХЛ и пока не готовы решать задачи «Нефтяника».

Альметьевск же должен всегда претендовать на медали, учитывая условия в клубе, его финансирование и внимание руководства. В городе это главная команда, и его жители, работники «Татнефти» заслуживают побед и трофеев. Мы закрепили эту иерархию и донесли всем, что наш главный клуб в ВХЛ – «Нефтяник». Команда закладывает чемпионские традиции для нашего будущего. Играть в топ-клубе, претендующем на чемпионство – это особая задача и, переходя в « », молодежь должна понимать, как добиваться побед. Альметьевск решает и эту задачу.

– А зачем вам сразу два клуба? Неужели «Барс» действительно нужен?

– В «Барсе» ребята крепнут, учатся взрослому хоккею, а потом получают возможность перейти на уровень выше. У нас в системе много игроков, не все могут заиграть в одно время. А разбрасываться кадрами, учитывая стратегическую цель по воспитанникам, было бы неправильно.

Считаю, что в этом году «Барс» доказал свою необходимость нашей вертикали. Конечно, мы бы хотели, чтобы и эта команда выходила в плей-офф, но в этом сезона штаб сработал хорошо с учетом наших задач. Да, поражений было слишком много, но около 18 матчей команда проиграла с разницей в одну шайбу. При этом в команде обкатывались парни, вышедшие из возраста МХЛ.

Очень хороший пример – Расим Шакиров, альметьевский парень. Он играл в НМХЛ в прошлом году, а в этом сезоне стал лучшим бомбардиром «Барса» уже в . Мы дали игроку второй шанс, он им воспользовался. Такие истории очень ценны, игроки после такого опыта становятся сильнее, – сказал Марат Валиуллин.