Донат Стальнов перешел в «Нефтяник». У экс-форварда «Сочи» и «Лады» 108 матчей в КХЛ
Донат Стальнов перешел в «Нефтяник».
25-летний форвард продолжит карьеру в клубе Всероссийской хоккейной лиги.
В прошлом сезоне Стальнов выступал за «Ладу» на правах аренды из «Сочи» и набрал 10 (3+7) очков в 37 играх в Фонбет Чемпионате КХЛ. В 4 играх в Кубке Гагарина забил 1 гол.
Всего в лиге у Доната 108 игр с учетом плей-офф и 24 (10+14) очка.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт «Нефтяника»
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