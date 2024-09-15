Донат Стальнов перешел в «Нефтяник». У экс-форварда «Сочи» и «Лады» 108 матчей в КХЛ

Донат Стальнов перешел в «Нефтяник».

25-летний форвард продолжит карьеру в клубе Всероссийской хоккейной лиги.

В прошлом сезоне Стальнов выступал за «Ладу» на правах аренды из «Сочи » и набрал 10 (3+7) очков в 37 играх в Фонбет Чемпионате КХЛ. В 4 играх в Кубке Гагарина забил 1 гол.

Всего в лиге у Доната 108 игр с учетом плей-офф и 24 (10+14) очка.