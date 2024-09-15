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  • Роман Ротенберг: «Петербург – хоккейный город, игрок СКА выходит на улицу – его все узнают. В Москве такого нет, там много команд»
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Роман Ротенберг: «Петербург – хоккейный город, игрок СКА выходит на улицу – его все узнают. В Москве такого нет, там много команд»

Роман Ротенберг высказался о популярности игроков СКА в Санкт-Петербурге.

«Санкт‑Петербург – хоккейный город, здесь совсем другие условия. Человек выходит на улицу, и его все узнают. Такого нет в других городах, в Москве. В Москве много команд, это совсем другой город. А наших игроков в Санкт‑Петербурге узнают. Каждый хоккеист стремится играть в лучшей команде.

Мы не удивлены, что наши хоккеисты, игравшие в системе СКА, и другие ребята, которые приезжают сюда, будут стремиться показывать против СКА свой лучший хоккей. Возможно, это будет их лучшая игра.

И мы должны показывать свой лучший хоккей. Давление для нас хорошо, мы обязаны выигрывать, выполнять задание. У нас огромные резервы, в том числе по мастерству. Спасибо соперникам, что не дают нам спуску», – сказал главный тренер СКА после матча с «Ладой» (4:3 ОТ). 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
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