Браташ о 3:4 со СКА: «Если бы после 1-го периода сказали, что «Лада» сможет вырвать очко, я был бы рад. В раздевалке летало все: урны, планшеты, клюшки, шлемы»

Олег Браташ прокомментировал поражение «Лады» от СКА (3:4 ОТ).

– Если бы после первого периода мне сказали, что мы сможем вырвать очко у СКА, я был бы рад. Но по ходу игры хотелось уже большего.

Второй и третий периоды сыграли как минимум не хуже, имели шансы на полноценную победу. Однако определенные вещи и обстоятельства не позволили этого сделать.

– Будете ли общаться с Алтыбармакяном?

– Андрей довольно взрослый и опытный игрок, сам все понимает. Не сказал бы, что он антигерой. Но последнее его удаление повлияло на исход матча.

– 14 минут удаления как сказались на команде?

– Это не шло в плюс. Мы знаем, какие мастеровитые игроки у СКА . Пять на пять тяжело против них обороняться, а в меньшинстве еще сложнее, – сказал главный тренер «Лады».

Тольяттинский клуб начал второй период при счете 0:2. Олег Браташ рассказал о том, что было в раздевалке «Лады» в перерыве.

– Что было в раздевалке после первого периода?

– Открою секрет. В раздевалке летало все: урны, планшеты, клюшки, шлемы. Как видите, принесло пользу, – приводит «Матч ТВ » слова Олега Браташа.