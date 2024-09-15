Браташ о 3:4 со СКА: «Если бы после 1-го периода сказали, что «Лада» сможет вырвать очко, я был бы рад. В раздевалке летало все: урны, планшеты, клюшки, шлемы»
– Если бы после первого периода мне сказали, что мы сможем вырвать очко у СКА, я был бы рад. Но по ходу игры хотелось уже большего.
Второй и третий периоды сыграли как минимум не хуже, имели шансы на полноценную победу. Однако определенные вещи и обстоятельства не позволили этого сделать.
– Будете ли общаться с Алтыбармакяном?
– Андрей довольно взрослый и опытный игрок, сам все понимает. Не сказал бы, что он антигерой. Но последнее его удаление повлияло на исход матча.
– 14 минут удаления как сказались на команде?
– Это не шло в плюс. Мы знаем, какие мастеровитые игроки у СКА. Пять на пять тяжело против них обороняться, а в меньшинстве еще сложнее, – сказал главный тренер «Лады».
Тольяттинский клуб начал второй период при счете 0:2. Олег Браташ рассказал о том, что было в раздевалке «Лады» в перерыве.
– Что было в раздевалке после первого периода?
– Открою секрет. В раздевалке летало все: урны, планшеты, клюшки, шлемы. Как видите, принесло пользу, – приводит «Матч ТВ» слова Олега Браташа.
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