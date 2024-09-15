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  • Браташ о 3:4 со СКА: «Если бы после 1-го периода сказали, что «Лада» сможет вырвать очко, я был бы рад. В раздевалке летало все: урны, планшеты, клюшки, шлемы»
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Браташ о 3:4 со СКА: «Если бы после 1-го периода сказали, что «Лада» сможет вырвать очко, я был бы рад. В раздевалке летало все: урны, планшеты, клюшки, шлемы»

Олег Браташ прокомментировал поражение «Лады» от СКА (3:4 ОТ).

– Если бы после первого периода мне сказали, что мы сможем вырвать очко у СКА, я был бы рад. Но по ходу игры хотелось уже большего.

Второй и третий периоды сыграли как минимум не хуже, имели шансы на полноценную победу. Однако определенные вещи и обстоятельства не позволили этого сделать.

– Будете ли общаться с Алтыбармакяном?

– Андрей довольно взрослый и опытный игрок, сам все понимает. Не сказал бы, что он антигерой. Но последнее его удаление повлияло на исход матча.

– 14 минут удаления как сказались на команде?

– Это не шло в плюс. Мы знаем, какие мастеровитые игроки у СКА. Пять на пять тяжело против них обороняться, а в меньшинстве еще сложнее, – сказал главный тренер «Лады».

Тольяттинский клуб начал второй период при счете 0:2. Олег Браташ рассказал о том, что было в раздевалке «Лады» в перерыве. 

– Что было в раздевалке после первого периода?

– Открою секрет. В раздевалке летало все: урны, планшеты, клюшки, шлемы. Как видите, принесло пользу, – приводит «Матч ТВ» слова Олега Браташа. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
logoЛада
logoСКА
logoОлег Браташ
logoКХЛ
logoМатч ТВ
logoАндрей Алтыбармакян
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