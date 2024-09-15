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  • Гендиректор «Авангарда»: «Эйфории после трех побед не было, понимаем, еще надо расти. Закончили тяжелые переговоры по перелетам, цены растут, самолетов все меньше, проблема у многих команд»
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Гендиректор «Авангарда»: «Эйфории после трех побед не было, понимаем, еще надо расти. Закончили тяжелые переговоры по перелетам, цены растут, самолетов все меньше, проблема у многих команд»

Герман Чистяков оценил старт «Авангарда» в сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ.

Клуб из Омска одержал 3 победы и потерпел 2 поражения в 5 матчах на старте сезона Фонбет Чемпионата КХЛ. 

«Стартовали в хорошем, рабочем ритме: три победы, одно очко в четвертом матче. Эйфории после трех побед подряд не было, мы хорошо понимаем, что нам еще надо расти. Но радует, что многие (от комментаторов матчей до комментаторов в интернете) уходят от слов про одно звено и отмечают хорошую игру разных игроков. Впереди у нас выезд. Я с командой.

К слову о выездах. Проводим много времени в обсуждениях с департаментом закупок, со спортивным блоком, мы буквально вчера закончили тяжелые переговоры по части перелетов команды. Рынок сложный, скудеющий, цены растут, самолетов, доступных для наших задач, все меньше, плюс локация у нас непростая.

Но все будет обеспечено, делаем выводы по тактике решения этой задачи на следующий сезон, в том числе будем предлагать всей лигой подумать на эту тему. Проблема имеется у плюс-минус всех команд», – написал генеральный директор «Авангарда» Герман Чистяков.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал Германа Чистякова
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