Костомаров посетил матч «Авангарда» с «Сибирью» в Омске

Фигурист Роман Костомаров посетил матч «Авангарда» с «Сибирью» (2:1)

«Приятный день. Открыли сезон домашней победой. При полных трибунах!

Удалось встретиться с олимпийским чемпионом с железным характером – Романом Костомаровым, который посетил наш матч. Идем дальше», – написал генеральный директор «Авангарда » Герман Чистяков .

Фото: t.me/germanchistyakov