Костомаров посетил матч «Авангарда» с «Сибирью» в Омске
Фигурист Роман Костомаров посетил матч «Авангарда» с «Сибирью» (2:1)
«Приятный день. Открыли сезон домашней победой. При полных трибунах!
Удалось встретиться с олимпийским чемпионом с железным характером – Романом Костомаровым, который посетил наш матч. Идем дальше», – написал генеральный директор «Авангарда» Герман Чистяков.
Фото: t.me/germanchistyakov
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал Германа Чистякова
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