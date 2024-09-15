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  • Мартынов про 4:1 с «Авангардом»: «Невозможно доминировать над ними все 60 минут, как бы ни хотелось. Это мастеровитый и крепкий соперник»
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Мартынов про 4:1 с «Авангардом»: «Невозможно доминировать над ними все 60 минут, как бы ни хотелось. Это мастеровитый и крепкий соперник»

Егор Мартынов подвел итоги матча с «Авангардом» (4:1).

«Первый период понятно, что болельщики сумасшедшие, в хорошем смысле этого слова, отличная поддержка. Знаете, мы играли против лидера чемпионата.

Невозможно доминировать над ними все 60 минут, как бы ни хотелось. Это мастеровитый и крепкий соперник, поэтому второй период не получился. Разберем, какие сделали ошибки», — сказал защитник «Сибири».

Опубликовано: Sports
Источник: «Чемпионат»
logoАвангард
logoСибирь
logoКХЛ
logoЕгор Мартынов
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