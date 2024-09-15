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Епанчинцев об игре «Сибири» в большинстве с «Авангардом»: «Боюсь даже сглазить»

Вадим Епанчинцев оценил игру «Сибири» в большинстве.

Матч Фонбет Чемпионата КХЛ с «Авангардом» завершился в пользу новосибирцев – 4:1. «Сибирь» забросила две шайбы в большинстве.

«Хорошее начало, здорово сработало, боюсь даже сглазить, большинство. В первом периоде было хорошее движение, заставляли соперника ошибаться, удаляться, повели в счете 3:0 и рано поверили в эту победу.

Во втором периоде, наверное, соперник полностью завладел инициативой: и по статистике превзошли, и по броскам. Достаточно моментов было у соперника, из-за них мы нарушали правила, спасая ситуацию. Думаю, этот момент надо исправить. Ошибались, когда болельщик гонит.

Третий период за исключением двух моментов сыграли здорово, хорошо сыграл вратарь. Сыграли без шайбы, по счету. Не стал бы выражаться футбольным термином – «сушили игру». Сыграли правильно, от простоты. Моменты были и у Кары, и у Бутузова. Получилось порадовать наших болельщиков», — сказал главный тренер «Сибири».

Опубликовано: Sports
Источник: «Чемпионат»
logoАвангард
logoСибирь
logoВадим Епанчинцев
logoКХЛ
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