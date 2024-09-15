Звягин про 1:4 с «Сибирью»: «Соперник стал играть намного агрессивнее. «Авангард» доминировал во 2-м периоде, мог забить больше одного гола, но не смог»
«Соперника с победой, хорошо начали матч. Может быть, мы не попали в эту интенсивность в начале, проиграли несколько единоборств, заработали удаления, соперник заставил нас заплатить за это. А потом доминировали во втором периоде, могли забить больше, чем один гол, не смогли. Соперник хорошо сыграл и довел в третьем периоде матч до победы.
Они намного агрессивнее стали играть, чем в матчах на Кубке Блинова и в первом матче сезона. Раньше, если они могли зацепиться в зоне и могли поддавить, они делали это. Если чуть не получалось, то они скручивались и ждали на красной линии впятером, в откат играли.
Сейчас намного активнее, первый игрок всегда идет в давление, двое повыше подтягиваются. В это плане намного картинка изменилась у них», — сказал главный тренер «Авангарда».
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