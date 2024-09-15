  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Звягин про 1:4 с «Сибирью»: «Соперник стал играть намного агрессивнее. «Авангард» доминировал во 2-м периоде, мог забить больше одного гола, но не смог»
9

Звягин про 1:4 с «Сибирью»: «Соперник стал играть намного агрессивнее. «Авангард» доминировал во 2-м периоде, мог забить больше одного гола, но не смог»

Сергей Звягин прокомментировал поражение от «Сибири» (1:4) .

«Соперника с победой, хорошо начали матч. Может быть, мы не попали в эту интенсивность в начале, проиграли несколько единоборств, заработали удаления, соперник заставил нас заплатить за это. А потом доминировали во втором периоде, могли забить больше, чем один гол, не смогли. Соперник хорошо сыграл и довел в третьем периоде матч до победы.

Они намного агрессивнее стали играть, чем в матчах на Кубке Блинова и в первом матче сезона. Раньше, если они могли зацепиться в зоне и могли поддавить, они делали это. Если чуть не получалось, то они скручивались и ждали на красной линии впятером, в откат играли.

Сейчас намного активнее, первый игрок всегда идет в давление, двое повыше подтягиваются. В это плане намного картинка изменилась у них», — сказал главный тренер «Авангарда».

Опубликовано: Sports
Источник: «Чемпионат»
logoАвангард
logoСибирь
logoСергей Звягин
logoКХЛ
Рекомендуем
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
КХЛ. СКА играет с «Ладой», московское «Динамо» встретится с минским, «Сибирь» победила «Авангард»
12921 минуту назадLive
«Сибирь» одержала две победы после трех поражений. Сегодня обыграли «Авангард» (4:1)
6сегодня, 13:14
⛄️ – у какого клуба КХЛ маскот снеговик?
1сегодня, 13:00Спецпроект
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Кузнецов сделал ассист в матче с «Ладой». У форварда СКА 1+1 в 5 матчах
8 минут назад
КХЛ. СКА играет с «Ладой», московское «Динамо» встретится с минским, «Сибирь» победила «Авангард»
12921 минуту назадLive
18-летний Демидов забил первый гол в КХЛ
446 минут назадВидео
Михаил Григоренко: «Видно, что у Кузнецова мастерство мирового класса. Броски, передачи и катание – все при нем. Он великолепный игрок»
11сегодня, 13:28
⛄️ – у какого клуба КХЛ маскот снеговик?
1сегодня, 13:00Спецпроект
«Авангард» проиграл 2 матча подряд после трех побед
4сегодня, 12:50
Кравец про 3:2 с «Амуром»: «8 часов летели, лежа на матрасах. Прилетели и сразу на игру. Так ребята себя поживее чувствуют»
4сегодня, 11:44
«Филадельфия» о назначении Знарка: «Он стал одним из лучших тренеров Европы после успешной 22-летней карьеры игрока»
9сегодня, 11:14
Не забудьте про замены в фэнтези FONBET Чемпионат КХЛ! Вы – тренер
сегодня, 11:00Фэнтези
Сергей Черкас: «После побед СКА все псевдоэксперты растворяются, так будет и в этом году. Глазову логичнее оценивать ЦСКА»
10сегодня, 10:45
Ко всем новостям
Последние новости
Мартынов про 4:1 с «Авангардом»: «Невозможно доминировать над ними все 60 минут, как бы ни хотелось. Это мастеровитый и крепкий соперник»
22 минуты назад
Епанчинцев об игре «Сибири» в большинстве с «Авангардом»: «Боюсь даже сглазить»
252 минуты назад
Владимир Крикунов: «Нефтехимик» не удержится высоко, а «Металлург», видимо, до сих пор празднует чемпионство»
2сегодня, 13:58
«Сибирь» одержала две победы после трех поражений. Сегодня обыграли «Авангард» (4:1)
6сегодня, 13:14
Тимур Билялов: «Мне забивали лакросс. Потом полночи не спишь вообще. Думаешь, что за фигня произошла»
сегодня, 12:58
Уилл Биттен: «Когда получил предложение от «Спартака», подумал: «Вау, это легендарная команда»
сегодня, 12:28
Андрей Мартемьянов: «Кто сказал, что «Амур» трудно входит в сезон? На старте все команды физически готовы хорошо, надеюсь, мастерство будет решать через месяц-полтора»
сегодня, 12:14
Гераськин о «Металлурге»: «Все хорошо должно быть. Выкарабкаемся из ямы так же, как и залезли. Все вместе»
1сегодня, 11:58
Кара забил в первом матче за «Сибирь» – «Авангарду»
1сегодня, 11:28Видео
Райан Уитни призвал Кросби покинуть «Питтсбург»: «Давай посмотрим, как ты борешься за Кубок Стэнли»
3сегодня, 10:58