Крикунов о сокращении предсезонки в КХЛ: «В НХЛ за счет матчей набирают форму. У нас это опасно – проиграешь 3-4 игры и дадут тебе пенделя»
– Владимир Васильевич, укороченная подготовка – КХЛ сократила межсезонный период до месяца – сказывается на уровне хоккея на старте чемпионата?
– Да, не в лучшую сторону. Наши игроки пока не приучены к самостоятельной подготовке. Они привыкли, что приходят на сборы и там начинают заниматься, уверенные, что все потом будет нормально. А тут 30 дней – и вперед! Но это первый сезон, потом привыкнут, все станет нормально.
– Из каких вообще соображений лига урезает срок подготовки? Есть в этом практический смысл?
– Первое – идут по пути НХЛ. Второе – лига уже вышла из-под юрисдикции ИИХФ. Поэтому и решили растянуть первенство до конца мая.
Думаю, выйдет в итоге получше, не как в прошлом сезоне, когда шли серии по четыре–шесть матчей на выезде через день. Приезжаешь домой, а через пару суток опять конвейер понесся. Это, конечно, не дело.
Измордовали просто ребят, в результате ни хоккея, ни тренировочной работы. Только летают и играют, летают и играют. А сейчас есть хоть какая-то возможность тренерам внести коррективы.
– По ходу чемпионата это вообще реально?
– Надо на НХЛ смотреть. Они же, когда начинают чемпионат, не особо готовы физически. Но за счет матчей постепенно набирают форму. Правда, у нас это опасно. Проиграешь три-четыре игры и дадут тебе пенделя!
В КХЛ надо побеждать сразу, с первой встречи. Поэтому такой вариант не прокатит. Это в Северной Америке гарантированные контракты у тренера, вот он и не боится ничего.
Если даже выгонят, то деньги все равно выплатят, – сказал бывший тренер сборной России Владимир Крикунов.
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