Пашков о КХЛ: «Зачем мы во всем слепо копируем НХЛ? Площадки уменьшили, сборы сократили, правила бесконечно меняем. Это ошибка!»

Александр Пашков высказался о КХЛ.

– Александр Кожевников не в восторге от старта сезона в КХЛ: «Финская возня, закрытый хоккей...» Согласны?

– Нет. Понятно, хочется видеть больше ярких личностей, которые могут раскрасить игру за счет индивидуальных действий. Но в целом уровень неплохой.

Меня другое обескураживает. Зачем мы перешли на заокеанские рельсы и во всем слепо копируем НХЛ ? Это ошибка!

Уменьшение площадок, сокращение предсезонных сборов, бесконечные изменения в правилах. Теперь вот при буллитах разрешили добивание. Колющие удары клюшкой при атаке вратаря уже становятся нормой...

Нам говорят, что реформы добавят зрелищности. Хотя главное, что привлекает болельщика на трибуны – мастерство игроков. Над их воспитанием и нужно работать, а не наводить тень на плетень, – сказал бывший вратарь сборной СССР и олимпийский чемпион Пашков .