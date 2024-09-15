Пашков о КХЛ: «Зачем мы во всем слепо копируем НХЛ? Площадки уменьшили, сборы сократили, правила бесконечно меняем. Это ошибка!»
– Александр Кожевников не в восторге от старта сезона в КХЛ: «Финская возня, закрытый хоккей...» Согласны?
– Нет. Понятно, хочется видеть больше ярких личностей, которые могут раскрасить игру за счет индивидуальных действий. Но в целом уровень неплохой.
Меня другое обескураживает. Зачем мы перешли на заокеанские рельсы и во всем слепо копируем НХЛ? Это ошибка!
Уменьшение площадок, сокращение предсезонных сборов, бесконечные изменения в правилах. Теперь вот при буллитах разрешили добивание. Колющие удары клюшкой при атаке вратаря уже становятся нормой...
Нам говорят, что реформы добавят зрелищности. Хотя главное, что привлекает болельщика на трибуны – мастерство игроков. Над их воспитанием и нужно работать, а не наводить тень на плетень, – сказал бывший вратарь сборной СССР и олимпийский чемпион Пашков.
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