Пашков о любимых книгах: «Отверженные» Гюго, понравилась «Дальняя бомбардировочная», автор – маршал авиации СССР Голованов. Обожаю рассказы Чехова, романы Толстого, Пушкина, люблю стихи»

Александр Пашков рассказал о своих любимых книгах и авторах.

– Лучшая книга, которая побывала в ваших руках за последнее время?

– «Отверженные». Кто-то в юности читает Гюго, а я вот недавно решил с его творчеством познакомиться. Получил огромное удовольствие.

Понравилась мне и «Дальняя бомбардировочная». Автор – главный маршал авиации СССР Александр Голованов. Между прочим, библиографическая редкость, долго эту книжку искал. И не зря! Интересно, достоверно. Не про все военные мемуары можно сказать то же самое.

Еще обожаю перечитывать классиков – рассказы Чехова, романы Толстого, особенно «Воскресение». Ну и конечно, Пушкина. Я вообще люблю стихи. Они не устаревают. Даже читая в десятый раз, открываешь для себя что-то новое, – сказал бывший вратарь сборной СССР и олимпийский чемпион Александр Пашков .

Пашков о лучших вратарях России: «Василевский – явление в хоккее. Великолепные данные, феноменальная гибкость – прямо гуттаперчевый. На 2-е место ставлю Шестеркина»