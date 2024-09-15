Быков о Козлове как идеальном тренере для регулярок: «Это все домыслы. Только плей-офф может показать»

Вячеслав Быков высказался о тренере «Салавата Юлаева» Викторе Козлове.

– Какие ожидания от «Салавата» в этом сезоне? Считается, что Виктор Козлов – идеальный тренер для регулярок, но для плей-офф не особо подходит.

– Это все домыслы. Я думаю, что только плей-офф может показать. В любом случае у них уже есть опыт. И с каждым приобретенным опытом команда становится все сильнее, на мой взгляд, – сказал бывший тренер сборной России.

Напомним, «Салават» при Козлове дважды вылетел на первой стадии Кубка Гагарина.