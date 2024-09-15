Быков о Козлове как идеальном тренере для регулярок: «Это все домыслы. Только плей-офф может показать»
Вячеслав Быков высказался о тренере «Салавата Юлаева» Викторе Козлове.
– Какие ожидания от «Салавата» в этом сезоне? Считается, что Виктор Козлов – идеальный тренер для регулярок, но для плей-офф не особо подходит.
– Это все домыслы. Я думаю, что только плей-офф может показать. В любом случае у них уже есть опыт. И с каждым приобретенным опытом команда становится все сильнее, на мой взгляд, – сказал бывший тренер сборной России.
Напомним, «Салават» при Козлове дважды вылетел на первой стадии Кубка Гагарина.
Опубликовано: Sports
Источник: «Чемпионат»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости