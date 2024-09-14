Юрзинов о Кузнецове: «В СКА у него глаза горят так же, как 15 лет назад в «Тракторе». Он еще скажет свое слово. Каждая тренировка с таким мастером – большая школа для молодежи»

Владимир Юрзинов высказался о будущем Евгения Кузнецова в СКА.

32-летний нападающий забил 1 гол в 4 играх за клуб в Фонбет Чемпионате КХЛ.

– Много критики в адрес Евгения Кузнецова.

– Помню этого мальчишку еще по Челябинску, когда он делал свои первые профессиональные шаги в хоккее. Сегодня в СКА у него глаза горят так же, как полтора десятка лет назад в «Тракторе ». Это очень важно.

Много раз видел возвращения опытных мастеров из НХЛ . Практически всегда они требовали перестройки и адаптации. В конце концов в НХЛ в сентябре ты начинаешь тренировки, а в КХЛ в эти недели матчи идут один за другим.

Не сомневайтесь, Кузнецов в СКА еще скажет свое слово. И каждая тренировка рядом с таким мастером – это еще и большая школа для молодежи. Здесь СКА работает в лучших традициях хоккея СССР, когда к опытным Михайлову и Петрову ставили Харламова, к Полупанову и Викулову – Фирсова. И так далее по линейке поколений великих форвардов, – сказал консультант тренерского штаба СКА и бывший тренер сборной СССР.