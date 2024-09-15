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Генменеджер «Калгари» о вратарях: «После ухода Маркстрема место первого номера свободно. Кто-то из парней должен доказать, что это его работа»

Генменеджер «Калгари» высказался о ситуации с вратарями.

«Флэймс» остались без первого номера после обмена Якоба Маркстрема в «Нью-Джерси». 

За место основного вратаря будут бороться 27-летний Даниэль Владарж (20 игр в прошлом сезоне НХЛ), 23-летний Дастин Вульф (дважды лучший вратарь АХЛ, 17 матчей в прошлом сезоне НХЛ) и 27-летний Девин Кули (6 игр за «Сан-Хосе» в прошлом сезоне НХЛ).

«После ухода Маркстрема место первого номера свободно. Парни знают, что это может быть лучшая возможность стать им, которая когда-либо представится. 

Возможно, я оказываю на них слишком большое давление. Но они должны делать то, что должны. Кто-то из них должен доказать, что это его работа», – сказал Крэйг Конрой. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Sportsnet
logoКалгари
logoКрэйг Конрой
logoНХЛ
logoЯкоб Маркстрем
logoДаниэль Владарж
Дастин Вульф
Девин Кули
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