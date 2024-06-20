Генменеджер «Калгари» об обмене Маркстрема: «Якоб потрясающе играл, но ему 34 года, а в следующем году исполнится 35. Мы хотим омолодить команду»

Крэйг Конрой прокомментировал обмен Якоба Маркстрема из «Калгари».

«Флэймс» обменяли голкипера в «Нью-Джерси».

Взамен канадский клуб получил защитника Кевина Баля и защищенный выбор в первом раунде драфта НХЛ-2025.

«Калгари» также удержит 31,25% от зарплаты Маркстрема в своей платежной ведомости.

«Якоб потрясающе играл за нашу команду. Он проделал отличную работу. Это отличный вратарь.

Но ему 34 года, а в следующем году исполнится 35. Мы хотим омолодить команду», – сказал генеральный менеджер «Калгари» Крэйг Конрой.