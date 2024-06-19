«Нью-Джерси» выменял Маркстрема у «Калгари» на Баля и выбор в 1-м раунде драфта. «Флэймс» удержат 31,25% зарплаты вратаря

«Калгари» объявил об обмене вратаря Якоба Маркстрема в «Нью-Джерси».

Взамен «Флэймс» получили защитника Кевина Баля и защищенный выбор в первом раунде драфта НХЛ-2025. Если пик будет в топ-10, то «Калгари» вместо него получит выбор «Нью-Джерси» в первом раунде драфта-2026.

В нынешнем сезоне голкипер Якоб Маркстрем провел 48 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, пропуская в среднем 2,78 шайбы и отражая 90,5% бросков.

Контракт шведского вратаря с кэпхитом 6 млн долларов рассчитан до завершения сезона-2025/26. Отметим, что в договоре Маркстрема был предусмотрен запрет на обмен.

«Калгари» сохранит 31,25% от оставшейся зарплаты игрока в своей платежной ведомости.

Баль набрал 11 (1+10) очков в 82 играх сезона-2023/24 при полезности «+1». Срок его соглашения с кэпхитом 1,05 млн долларов рассчитан до конца сезона-2024/25.