«Нью-Джерси» выменял Маркстрема у «Калгари» на Баля и выбор в 1-м раунде драфта. «Флэймс» удержат 31,25% зарплаты вратаря

Теги переходы Нью-Джерси Калгари НХЛ Драфт НХЛ Якоб Маркстрем Кевин Баль Хоккей

«Калгари» объявил об обмене вратаря Якоба Маркстрема в «Нью-Джерси».

Взамен «Флэймс» получили защитника Кевина Баля и защищенный выбор в первом раунде драфта НХЛ-2025. Если пик будет в топ-10, то «Калгари» вместо него получит выбор «Нью-Джерси» в первом раунде драфта-2026. 

В нынешнем сезоне голкипер Якоб Маркстрем провел 48 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, пропуская в среднем 2,78 шайбы и отражая 90,5% бросков.

Контракт шведского вратаря с кэпхитом 6 млн долларов рассчитан до завершения сезона-2025/26. Отметим, что в договоре Маркстрема был предусмотрен запрет на обмен.

«Калгари» сохранит 31,25% от оставшейся зарплаты игрока в своей платежной ведомости.

Баль набрал 11 (1+10) очков в 82 играх сезона-2023/24 при полезности «+1». Срок его соглашения с кэпхитом 1,05 млн долларов рассчитан до конца сезона-2024/25.

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11 комментариев
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Фитцжеральд продолжает отчаянно искать вратаря. Ванечек, Шмид, Кяхкёнен, Аллен, теперь Маркстрём.

А огоньки опять в ребилд уходят - слили почти весь предыдущий костяк (Годро, Ткачук-ст., Задоров, Ханифин, Э.Линдхольм). Теперь ещё надо думать, как грамотно слить 10-ти миллионного Скуби Ду.
+6
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+6
Ответ Spit@ma
Ох, рискованная история для дьяволов. Маркстрем никогда звездой не был, ходил всегда около. Сейчас ему 33, возраст уже шепчет. Помимо возраста тут еще и контракт не слабый. Ну и как вишенка - пик первого раунда. А дьяволы в прошлом сезоне и в ПО не попали.
Риск минимальный - контракт на 2 года с кэп-хитом 4 млн, последние годы в топе, уж в регулярке не должен облажаться. Риск только в контексте его игры в плэйофф
+5
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+5
Обмен адекватный . Будет ли с него толк ?
+1
0
+1
Ответ Алехин
Екатерина, даёшь третью новость про обмен, там ещё Калгари 1,8 млн зп удержал
и четвёртую, только на английском
+6
-5
+1
Екатерина, даёшь третью новость про обмен, там ещё Калгари 1,8 млн зп удержал
+6
-6
0
Ох, рискованная история для дьяволов. Маркстрем никогда звездой не был, ходил всегда около. Сейчас ему 33, возраст уже шепчет. Помимо возраста тут еще и контракт не слабый. Ну и как вишенка - пик первого раунда. А дьяволы в прошлом сезоне и в ПО не попали.
+1
-1
0
Ответ Мандалай
Фитцжеральд продолжает отчаянно искать вратаря. Ванечек, Шмид, Кяхкёнен, Аллен, теперь Маркстрём. А огоньки опять в ребилд уходят - слили почти весь предыдущий костяк (Годро, Ткачук-ст., Задоров, Ханифин, Э.Линдхольм). Теперь ещё надо думать, как грамотно слить 10-ти миллионного Скуби Ду.
Ткачук-ст.?
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Ответ *MVP*
Ткачук-ст.?
Ну Мэтт вроде старше Брэди.
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Ответ Вадим Сидоров
Риск минимальный - контракт на 2 года с кэп-хитом 4 млн, последние годы в топе, уж в регулярке не должен облажаться. Риск только в контексте его игры в плэйофф
последние 2 года у него средние как раз
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Ответ *MVP*
последние 2 года у него средние как раз
В текущем сезоне он 9-й кипер по показателю Xg - 13,7. Для сравнения у Боба не намного лучше - 15,6. А в расчёте на один матч он даже лучше Боба.
Вот в прошлом сезоне да, не очень сыграл Xg был "-3,7".
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Ответ Вадим Сидоров
В текущем сезоне он 9-й кипер по показателю Xg - 13,7. Для сравнения у Боба не намного лучше - 15,6. А в расчёте на один матч он даже лучше Боба. Вот в прошлом сезоне да, не очень сыграл Xg был "-3,7".
проблема в том, что сам Боб далеко не топ лиги, смысл с ним сравнивать?
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