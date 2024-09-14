Принс о Москве: «Лучший город в мире, по-моему. Биттену нравится, его впечатляет чистота и масштаб. Первые 2 недели он наслаждался городом, сейчас нет возможности – сезон начался»

Шейн Принс назвал Москву лучшим городом в мире.

«Спартак » обыграл «Торпедо » (4:2) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Здорово снова победить дома. Отличный старт сезона для команды. Конечно, очень рад, что наша тройка забила делала разницу сегодня. Надеюсь, будем продолжать в том же духе.

Если говорить о моей игры в сочетании с Андреем Локтионовым и Уиллом Биттеном , то все здорово, хотя всегда непривычно сначала играть с новыми партнерами. Иногда нужно время, чтобы почувствовать друг друга, привыкнуть к тому, как кто играет.

Это первый сезон для Уилла здесь, другой хоккей. Всегда нужно время на адаптацию. Он играет отлично. Думаю, мы вместе можем использовать нашу скорость и доставлять много неудобства соперникам.

Конечно, я был рад за него, когда он забил. Сначала всегда трудно, когда приезжаешь играть сюда. Лига очень хорошая, но, как я сказал, здесь другой хоккей. Если ты к такому не привык, тебе нужно время адаптироваться.

Я очень рад за него, наконец-то он вошел в игру, забил свой первый гол. Теперь мы будем играть с еще большей уверенностью. У нас будет отличная тройка.

Что касается его адаптации в Москве, то ему очень нравится здесь. Как и у многих, его впечатляет в первую очередь чистота и масштаб города.

Лучший город в мире, по моему мнению. У любого, кто приезжает сюда, отличные впечатления. Первые две недели он наслаждался городом, сейчас, когда начался сезон, подобной возможности нет», – сказал нападающий «Спартака» Шейн Принс .