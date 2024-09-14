  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Гатиятулин о 2:0 с «Металлургом»: «В реализации «Ак Барс» был лучше, сыграл дисциплинированно. Первая игра дома, видел у ребят скованность, важно было правильно направить их эмоции»
3

Гатиятулин о 2:0 с «Металлургом»: «В реализации «Ак Барс» был лучше, сыграл дисциплинированно. Первая игра дома, видел у ребят скованность, важно было правильно направить их эмоции»

Анвар Гатиятулин прокомментировал победу «Ак Барса» над «Металлургом» (2:0).

– Эмоциональный матч, первая игра дома перед своими болельщиками, была видна скованность ребят еще перед выходом на лед. Нам было важно направить их эмоции и энергию в правильное русло.

Считаю, что справились, сыграли дисциплинированно. Моментов было много у обеих команд, но в реализации мы были лучше.

– Минимум три момента было, когда игроки «Ак Барса» с хорошей позицией не бросали, а уходили за ворота. Это как раз скованность?

– Возможно. Начало сезона еще, мы эти моменты разбираем, говорим, что должно быть больше нацеленности на ворота и не надо искать пас ради паса. Все в работе, будем и дальше это объяснять.

Амир Мифтахов провел «сухой» матч. Гарантирует ли ему это место в стартовом составе?

– Вся команда провела хороший матч, он был важным для нас. Сейчас у нас есть время, чтобы принять решение по составу на следующий матч, перерыв достаточно длинный.

– Сразу в трех звеньях сегодня были изменения. Как вы их оцените?

– Состав на первый матч сезона мы определяли по итогам предсезонки. Потом провели уже три матча на выезде, увидели, что где-то не хватает взаимопонимания. Сейчас решили поменять, и это сработало, я считаю. Движение и мысль были.

– Как вам первый матч 18-летнего Радэля Замалтдинова?

– Радэль – молодец, он и предсезонку нашу прошел, и с «Барсом» потом здорово выглядел. Сегодня получил возможность выйти в стартовом составе, и сыграл здорово, как вся команда.

– В нынешнем «Ак Барсе» пока нет первого номера?

– Как я уже говорил, нам важно иметь тандем. Сезон длинный и напряженный, а у нас два сильных вратаря. Мы будем смотреть по ситуации, кто и когда будет играть.

– Как вам атмосфера первого домашнего матча?

– Атмосфера потрясающая, и перед матчем я говорил, как непросто было играть в Казани против этих трибун. Сегодня эта поддержка была с нами, все замечательно.

– Что нужно сделать команде, чтобы забивать больше шайб за матч?

– Работы еще много, сезон только стартовал. Нужно находить взаимопонимание, улучшать тактические моменты. Мы ежедневно проводим тренировки, матчи, доносим информацию до ребята и на общих собраниях, и на сборах троек, и индивидуально, – сказал главный тренер «Ак Барса».

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт «Ак Барса»
logoАк Барс
logoМеталлург Мг
logoКХЛ
logoАнвар Гатиятулин
logoАмир Мифтахов
Радэль Замалтдинов
Рекомендуем
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
«Металлург» проиграл в 3-м матче подряд – «Ак Барсу». У команды Разина 1 победа в 5 играх на старте сезона КХЛ – над СКА
10сегодня, 16:41
КХЛ. «Спартак» обыграл «Торпедо», «Ак Барс» победил «Металлург», ЦСКА уступил «Северстали», «Автомобилист» разгромил «Салават»
207сегодня, 16:27
Билялов о лучших вратарях КХЛ: «Исаев, Самонов, Набоков. Свою игру не люблю оценивать»
1сегодня, 09:09
За кого в КХЛ играет Гусев? А Коростелев? Тест про КХЛ на поиск пар
1вчера, 18:00Спецпроект
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Разин о 0:2 с «Ак Барсом»: «Корень проблемы – кадровые вопросы. У «Металлурга» из чемпионской команды здоровы не так много людей, играет мальчишка, который провел сезон в «Челмете»
4сегодня, 17:48
Ларионов о 2:4 со «Спартаком»: «Торпедо» их обыграет в сезоне и не раз. Хорошего было больше, чем негатива. Сожалений нет, мы были в состоянии победить»
11сегодня, 17:14
«Металлург» проиграл в 3-м матче подряд – «Ак Барсу». У команды Разина 1 победа в 5 играх на старте сезона КХЛ – над СКА
10сегодня, 16:41
«Локомотив» впервые проиграл в сезоне КХЛ – «Нефтехимику». Ранее ярославцы одержали 4 победы подряд
9сегодня, 16:29
КХЛ. «Спартак» обыграл «Торпедо», «Ак Барс» победил «Металлург», ЦСКА уступил «Северстали», «Автомобилист» разгромил «Салават»
207сегодня, 16:27
Козлов об 1:6 от «Автомобилиста»: «Поражение не бьет по «Салавату» эмоционально, ребята взрослые, много ветеранов, проходили через это. Мы не должны играть так авантюрно»
10сегодня, 15:24
Никитин – 6-й тренер в истории КХЛ с 600+ матчами в лиге. Больше всех у Квартальнова – 887 игр, Знарок – 3-й, Назаров – 5-й
5сегодня, 15:00
Овечкин будет капитаном 16-й сезон подряд – 3-й результат в истории НХЛ. Лидирует Айзерман – 19 сезонов, Кросби – 2-й, Хара – 7-й, Ландескуг – 8-й
16сегодня, 14:43
«Салават» проиграл «Автомобилисту» – 1:6. Это первое поражение уфимцев в сезоне
31сегодня, 13:57
Билялов об НХЛ: «Должно быть предложение, чтобы сразу играть там, а не в АХЛ. Если повезет, зацеплю шанс»
5сегодня, 13:33
Ко всем новостям
Последние новости
Биттен о дебютной шайбе за «Спартак» и ассисте на Принса: «Североамериканская связь. Привыкаем друг к другу, создаем комбинации, наше звено здорово выглядит»
11 минут назад
Леонтьев об 1:0 с «Локомотивом»: «Накал был жесткий, «Нефтехимик» здорово сыграл в меньшинстве, выдержал натиск. Приятно смотреть на таблицу, но это начало сезона»
132 минуты назад
Жамнов о лидерстве «Спартака» на Западе: «У нас нет расслабленности, еще много моментов, над которыми предстоит работать»
250 минут назад
Дыняк об отмененном голе «Металлургу»: «Кателевскому руки отрубить надо, чтоб в ворота не въезжал. Судья сказал, что гол был после свистка»
сегодня, 18:09
Черкас о СКА: «Победы впереди, верим. Чемпионат только стартовал – лидеры наберут форму, травмированные вернутся»
3сегодня, 17:03
Дементьев о Знарке в «Филадельфии»: «Дай бог, чтобы работа была продуктивной и нужной клубу. Мы бы гордились нашим представителем в скаутских кругах НХЛ»
1сегодня, 16:05
Хоружев о хите на Вовченко: «Чистый силовой, со скамейки выглядел неприятно. В такие моменты не думаешь, что на льду твои соперники – здоровье важнее всего»
сегодня, 15:53
Плющев о Знарке в «Филадельфии»: «Сможет подсказать Мичкову в каких-то моментах. Они русскоязычные, в чужой стране любая поддержка и позитив помогают»
сегодня, 15:37
Заварухин о 6:1 с «Салаватом»: «Нервный матч, «Автомобилист» сыграл целостно, было много борьбы. Хорошее начало, одно из лучших в сезоне»
4сегодня, 15:11
Таш Саркисян: «Хоккей – это скрепа. От КХЛ будет много и самого спорта, и документалистики, и юмора с развлечениями»
2сегодня, 15:00