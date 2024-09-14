Гатиятулин о 2:0 с «Металлургом»: «В реализации «Ак Барс» был лучше, сыграл дисциплинированно. Первая игра дома, видел у ребят скованность, важно было правильно направить их эмоции»

Анвар Гатиятулин прокомментировал победу «Ак Барса» над «Металлургом» (2:0).

– Эмоциональный матч, первая игра дома перед своими болельщиками, была видна скованность ребят еще перед выходом на лед. Нам было важно направить их эмоции и энергию в правильное русло.

Считаю, что справились, сыграли дисциплинированно. Моментов было много у обеих команд, но в реализации мы были лучше.

– Минимум три момента было, когда игроки «Ак Барса» с хорошей позицией не бросали, а уходили за ворота. Это как раз скованность?

– Возможно. Начало сезона еще, мы эти моменты разбираем, говорим, что должно быть больше нацеленности на ворота и не надо искать пас ради паса. Все в работе, будем и дальше это объяснять.

– Амир Мифтахов провел «сухой» матч. Гарантирует ли ему это место в стартовом составе?

– Вся команда провела хороший матч, он был важным для нас. Сейчас у нас есть время, чтобы принять решение по составу на следующий матч, перерыв достаточно длинный.

– Сразу в трех звеньях сегодня были изменения. Как вы их оцените?

– Состав на первый матч сезона мы определяли по итогам предсезонки. Потом провели уже три матча на выезде, увидели, что где-то не хватает взаимопонимания. Сейчас решили поменять, и это сработало, я считаю. Движение и мысль были.

– Как вам первый матч 18-летнего Радэля Замалтдинова?

– Радэль – молодец, он и предсезонку нашу прошел, и с «Барсом» потом здорово выглядел. Сегодня получил возможность выйти в стартовом составе, и сыграл здорово, как вся команда.

– В нынешнем «Ак Барсе» пока нет первого номера?

– Как я уже говорил, нам важно иметь тандем. Сезон длинный и напряженный, а у нас два сильных вратаря. Мы будем смотреть по ситуации, кто и когда будет играть.

– Как вам атмосфера первого домашнего матча?

– Атмосфера потрясающая, и перед матчем я говорил, как непросто было играть в Казани против этих трибун. Сегодня эта поддержка была с нами, все замечательно.

– Что нужно сделать команде, чтобы забивать больше шайб за матч?

– Работы еще много, сезон только стартовал. Нужно находить взаимопонимание, улучшать тактические моменты. Мы ежедневно проводим тренировки, матчи, доносим информацию до ребята и на общих собраниях, и на сборах троек, и индивидуально, – сказал главный тренер «Ак Барса».