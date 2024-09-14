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  • «Динамо» выложило ролик с Гусевым и Тюкавиным про матчи футбольного и хоккейного клубов на «ВТБ-Арене» 15 сентября. В нем форварды меняются телами
Видео
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«Динамо» выложило ролик с Гусевым и Тюкавиным про матчи футбольного и хоккейного клубов на «ВТБ-Арене» 15 сентября. В нем форварды меняются телами

«Динамо» выложило проморолик с Никитой Гусевым и Константином Тюкавиным.

15 сентября футбольное «Динамо» примет «Ахмат» в матче 8-го тура Мир РПЛ на «ВТБ-Арене». Игра начнется в 14:15 по московскому времени. 

В 19:30 также на «ВТБ-Арене» команда под руководством Алексея Кудашова сыграет с минским «Динамо» в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

В ролике показывают раздевалки перед матчем, где переодеваются Гусев и Тюкавин. Выясняется, что они поменялись телами.

В этот момент Марцел Личка говорит Гусеву в форме Тюкавина: «Теперь у меня за сезон не меньше тридцати будешь забивать». Нападающий футбольной команды в хоккейной амуниции заявляет: «Вот она, вторая молодость. Еще на пару-тройку рекордов хватит».

Видео заканчивается слоганом: «Один день, один стадион, одна команда».

Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал футбольного «Динамо»
ВТБ Арена
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logoНикита Гусев
logoДинамо Москва
ВТБ-Арена
logoМарцел Личка
ахахаха
logoКонстантин Тюкавин
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