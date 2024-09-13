Гусев, Тюкавин и Личка снялись в ролике, посвященном проведению матчей футбольного и хоккейного «Динамо» на «ВТБ-Арене» 15 сентября («СЭ»)
Никита Гусев снялся в ролике с Константином Тюкавиным и Марцелом Личкой.
15 сентября футбольное «Динамо» примет «Ахмат» в матче 8-го тура Мир РПЛ на «ВТБ-Арене». Игра начнется в 14:15 по московскому времени.
В 19:30 команда под руководством Алексея Кудашова сыграет с минским «Динамо» в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
Как сообщает «Спорт-Экспресс», главный тренер футбольного «Динамо» Марцел Личка, нападающий бело-голубых Константин Тюкавин и форвард хоккейной команды Никита Гусев снялись в ролике, посвященном проведению футбольного и хоккейного матчей на «ВТБ Арене» 15 сентября.
Также сообщается, что видеоролик будет опубликован в субботу, 14 сентября.
Личка произведет символическое вбрасывание перед матчем КХЛ между московским и минским «Динамо»
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Спорт-Экспресс»
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