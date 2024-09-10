Гусев о тренировках в Нью-Джерси в межсезонье: «Где я находился и зачем это делал – домыслы. Мне важно показывать на льду лучшие качества, поэтому я в «Динамо»

Никита Гусев рассказал о тренировках на арене «Нью-Джерси» в межсезонье.

Поступала информация, что 32-летний форвард летом искал варианты трудоустройства в НХЛ. В начале августа Гусев подписал договор с «Динамо».

– Вы вновь подписали контракт с «Динамо» на один сезон. Хотя в современном хоккее мода на гораздо более долгие договоры. Оставляете для себя шанс найти работу в НХЛ?

– Я в последние пять лет постоянно подписываю контракты по одному году. В жизни все быстро меняется, разные ситуации происходят, поэтому лично для меня так спокойнее и комфортнее. Для меня гораздо проще летом заново договориться, отыграть сезон, а далее смотреть, какая обстановка.

– Просто летом вы летали за океан, тренировались на арене «Нью-Джерси». Складывалось впечатление, что вы лично хотели участвовать в переговорах, если варианты в НХЛ возникнут.

– Где я находился и зачем это делал – это все домыслы.

– Давайте проясним, вы ведь хотите не просто играть в НХЛ? Речь идет именно об одностороннем контракте и месте в одном из двух ведущих звеньев. На другие условия вы сами не пойдете?

– Да, все верно. Для меня важно играть в свой хоккей, показывать на льду свои лучшие качества. Поэтому сейчас я в «Динамо », – сказал нападающий Никита Гусев .